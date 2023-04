Billie Jean King Cup 2023: le convocate dell’Italia per la sfida alla Slovacchia (Di lunedì 10 aprile 2023) Iniziano le qualificazioni della Billie Jean King Cup 2023. Venerdì 14 e sabato 15 aprile ci sarà il turno preliminare per raggiungere Australia e Svizzera alle finali che si disputeranno a novembre. L’Italia dovrà dunque passare da queste forche caudine per affrontare la Slovacchia, sesta testa di serie. Le azzurre di Tathiana Garbin partono sulla carta sfavorite sul cemento indoor della NTC Arena di Bratislava, contro la nazionale padrona di casa guidata da Anna Karolina Schmiedlova, Viktoria Kuzmova, Renata Jamrichova e Tereza Mihalikova. Almeno per quanto riguarda il posizionamento nel tabellone, ma in quanto a talento ce la si può giocare senza mezzi termini. Anche perché solo la Schmiedlova rappresenta una vera e propria minaccia, quantomeno in singolare: al momento numero 96 al mondo, la ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) Iniziano le qualificazioni dellaCup. Venerdì 14 e sabato 15 aprile ci sarà il turno preliminare per raggiungere Australia e Svizzera alle finali che si disputeranno a novembre. L’Italia dovrà dunque passare da queste forche caudine per affrontare la, sesta testa di serie. Le azzurre di Tathiana Garbin partono sulla carta sfavorite sul cemento indoor della NTC Arena di Bratislava, contro la nazionale padrona di casa guidata da Anna Karolina Schmiedlova, Viktoria Kuzmova, Renata Jamrichova e Tereza Mihalikova. Almeno per quanto riguarda il posizionamento nel tabellone, ma in quanto a talento ce la si può giocare senza mezzi termini. Anche perché solo la Schmiedlova rappresenta una vera e propria minaccia, quantomeno in singolare: al momento numero 96 al mondo, la ...

