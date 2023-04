Biglietti UEFA EURO 2024: quando escono, prezzi e come acquistarli (Di lunedì 10 aprile 2023) Tutte le informazioni sui Biglietti di UEFA EURO 2024, ecco quando escono, quali sono i prezzi e come acquistarli. Manca sempre meno ai prossimi EUROpei, a cui l’Italia si presenterà da campionessa in carica. La manifestazione si disputerà in Germania la prossima estate, dal 14 giugno al 14 luglio 2024, e vedrà al via ben 24 nazionali. Martin Kallen, CEO di UEFA Events SA, ha annunciato che la vendita al pubblico dei Biglietti inizierà il giorno dell’Unità tedesca, il 3 ottobre 2023. Non sono stati invece ancora noti i prezzi dei Biglietti né come acquistarli. Il sito ufficiale ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Tutte le informazioni suidi, ecco, quali sono i. Manca sempre meno ai prossimipei, a cui l’Italia si presenterà da campionessa in carica. La manifestazione si disputerà in Germania la prossima estate, dal 14 giugno al 14 luglio, e vedrà al via ben 24 nazionali. Martin Kallen, CEO diEvents SA, ha annunciato che la vendita al pubblico deiinizierà il giorno dell’Unità tedesca, il 3 ottobre 2023. Non sono stati invece ancora noti ideiné. Il sito ufficiale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #UEFAEURO24 | Svelata la data in cui verranno messi in vendita i biglietti - erikpaga13 : @masolinismo ahahahahahhahahah ci sono 3 società già squalificate dall'uefa. sappiatevo. ve lo diranno a giugno per… - joseph05203429 : RT @FcInterNewsit: Benfica-Inter, da lunedì altri biglietti in vendita dopo l'ok della UEFA - giusdr : @naplusultra Anche se ho una biglietteria di fiducia la fila la faccio lo stesso col rischio di attivare li e sent… - FcInterNewsit : Benfica-Inter, da lunedì altri biglietti in vendita dopo l'ok della UEFA -