"Prevedo di candidarmi" nel 2024 ma "non sono ancora pronto ad annunciarlo". Lo ha affermato il presidente americano Joe Biden nel corso di un evento alla Casa Bianca. 10 aprile 2023

Biden: 'Prevedo di candidarmi nel 2024' "Prevedo di candidarmi" nel 2024 ma "non sono ancora pronto ad annunciarlo". Lo ha affermato il presidente americano Joe Biden nel corso di un evento alla Casa Bianca. "Prevedo di partecipare ad almeno altre due o tre Easter Egg Roll, forse anche cinque" ha scherzato Biden ai microfoni di Nbc partecipando alla Casa Bianca.