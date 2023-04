Berrettini vince e va al secondo turno all'Atp Monte - Carlo (Di lunedì 10 aprile 2023) Matteo Berrettini torna a vincere, debuttando al Masters di Monte - Carlo con un facile successo contro lo statunitense Maxime Cressy, n°38 del mondo, battuto 6 - 4, 6 - 2. Al 2° turno il romano, che ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 10 aprile 2023) Matteotorna are, debuttando al Masters dicon un facile successo contro lo statunitense Maxime Cressy, n°38 del mondo, battuto 6 - 4, 6 - 2. Al 2°il romano, che ...

