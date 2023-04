Berrettini-Cressy oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2023 (Di lunedì 10 aprile 2023) Matteo Berrettini se la vedrà contro Maxime Cressy nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo in partenza sui campi in terra battuta della città monegasca. Il numero ventidue del ranking mondiale è a caccia di riscatto dopo dei primi quattro mesi di stagione totalmente al di sotto delle aspettative. L’esordio nel Principato non appare proibitivo contro il bombardiere statunitense, temibile sulle superfici rapide ma poco avvezzo alle condizioni più lente. Tra i due giocatori non ci sono precedenti all’attivo da registrare. Anche il tennista a stelle e strisce non sta vivendo un momento esaltante essendo reduce da quattro eliminazioni consecutive al primo turno. Secondo le quote dei bookmakers sarà Berrettini a partire nettamente favorito. Il romano ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Matteose la vedrà contro Maximenel primo turno deldi, torneo in partenza sui campi in terra battuta della città monegasca. Il numero ventidue del ranking mondiale è a caccia di riscatto dopo dei primi quattro mesi di stagione totalmente al di sotto delle aspettative. L’esordio nel Principato non appare proibitivo contro il bombardiere statunitense, temibile sulle superfici rapide ma poco avvezzo alle condizioni più lente. Tra i due giocatori non ci sono precedenti all’attivo da registrare. Anche il tennista a stelle e strisce non sta vivendo un momento esaltante essendo reduce da quattro eliminazioni consecutive al primo turno. Secondo le quote dei bookmakers saràa partire nettamente favorito. Il romano ...

