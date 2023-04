Berrettini-Cressy oggi in tv, ATP Montecarlo 2023: orario, programma, streaming (Di lunedì 10 aprile 2023) Torna in campo Matteo Berrettini. Il romano è atteso dall’americano Maxime Cressy nel primo turno del terzo Masters 1000 dell’anno, quello di Montecarlo. Decisamente inusuale per lui partire già nel primo giorno della settimana, ma quest’oggi la situazione sul Campo Ranieri III è tale che il numero 3 azzurro nel ranking ATP ciò debba fare. LA DIRETTA LIVE DI Berrettini-Cressy A Montecarlo (2° MATCH DALLE 11.00) Si tratta di una specie di confronto di stili sui generis, nel senso che il romano tende moltissimo a usare le armi da fondocampo; anche Cressy le ha, ma fa più notizia se sulla riga di fondo ci resta dopo il servizio. Non è mai facile affrontarlo, ed è un test probante per capire se c’è qualche segnale di ripresa da parte dell’ex finalista di ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) Torna in campo Matteo. Il romano è atteso dall’americano Maximenel primo turno del terzo Masters 1000 dell’anno, quello di. Decisamente inusuale per lui partire già nel primo giorno della settimana, ma quest’la situazione sul Campo Ranieri III è tale che il numero 3 azzurro nel ranking ATP ciò debba fare. LA DIRETTA LIVE DI(2° MATCH DALLE 11.00) Si tratta di una specie di confronto di stili sui generis, nel senso che il romano tende moltissimo a usare le armi da fondocampo; anchele ha, ma fa più notizia se sulla riga di fondo ci resta dopo il servizio. Non è mai facile affrontarlo, ed è un test probante per capire se c’è qualche segnale di ripresa da parte dell’ex finalista di ...

