Berrettini-Cressy oggi | ATP Montecarlo | come vederlo in tv | programma | orario | streaming

(Di lunedì 10 aprile 2023) Torna in campo Matteo. Il romano è atteso dall’americano Maximenel primo turno del terzo Masters 1000 dell’anno, quello di. Decisamente inusuale per lui partire già nel primo giorno della settimana, ma quest’la situazione sul Campo Ranieri III è tale che il numero 3 azzurro nel ranking ATP ciò debba fare. Si tratta di una specie di confronto di stili sui generis, nel senso che il romano tende moltissimo a usare le armi da fondocampo; anchele ha, ma fa più notizia se sulla riga di fondo ci resta dopo il servizio. Non è mai facile affrontarlo, ed è un test probante per capire se c’è qualche segnale di ripresa da parte dell’ex finalista di Wimbledon, protagonista di un inizio di stagione a metà tra lo sfortunato e il difficile. ATP...

Il programma su Sky Sport Uno (canale 201) Ore 11 - WAWRINKA (Svi) - GRIEKSPOOR (Ola) (telecronaca Pero - Bertolucci) A seguire - (Usa) - (... Esordio di Matteo nel torneo monegasco, per lui l'avversario e Maxime È lunedì di Pasquetta ma il tennis non si ferma, e il Rolex Monte - Carlo Masters 2023 entra nel vivo con i match di primo turno ... MASTERS 1000 MONTECARLO - IL PROGRAMMA DI LUNEDI' 10 APRILE Court Rainier III A partire dalle 11:00: Stan Wawrinka vs Tallon Griekspoor A seguire: Maxime vs Matteo

Il live e la diretta testuale di Berrettini-Cressy, incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023.