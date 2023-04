Berrettini-Cressy oggi, Atp Montecarlo: come vederlo in tv e in diretta streaming (Di lunedì 10 aprile 2023) Matteo Berrettini oggi, lunedì 10 aprile, torna in campo nel Masters 1000 di Montecarlo. Il campione romano, che sta attraversando un periodo di crisi di risultati da cui deve riscattarsi al più presto, sfida l'americano... Leggi su europa.today (Di lunedì 10 aprile 2023) Matteo, lunedì 10 aprile, torna in campo nel Masters 1000 di. Il campione romano, che sta attraversando un periodo di crisi di risultati da cui deve riscattarsi al più presto, sfida l'americano...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... uanne1_marzo : @paolobertolucci Curioso di vedere a che punto è Berrettini in risposta. Se non ricordo male, prima di questa crisi… - planetwin365ita : Non è primavera senza il Rolex Monte-Carlo Masters: troviamo i nostri #Azzurri nella prima metà del tabellone ??… - infoitsport : Masters 1000 Monte Carlo, Berrettini-Cressy: quando e dove vedere il primo turno di Monte Carlo - infoitsport : Berrettini-Cressy orario e tv, ATP Montecarlo - infoitsport : LIVE Berrettini-Cressy, ATP Montecarlo 2023 in DIRETTA -