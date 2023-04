Berrettini-Cressy 6-4 6-2, ATP Montecarlo 2023: highlights e sintesi – VIDEO (Di lunedì 10 aprile 2023) Matteo Berrettini ritrova il feeling della vittoria dopo oltre un mese di digiuno a livello di circuito maggiore (senza contare quindi i due successi ottenuti nel Challenger di Phoenix) e comincia nel migliore dei modi la stagione della terra rossa europea, mettendo in mostra una prestazione convincente e dominando lo statunitense Maxime Cressy al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023. Un trionfo importante per la fiducia ed il morale del tennista romano, reduce da un avvio di annata oltremodo negativo tra problemi fisici ed una profonda crisi tecnica. 6-4 6-2 il punteggio conclusivo in favore dell’azzurro, che ha chiuso i conti in meno di un’ora e mezza disinnescando l’arma principale del rivale (la prima di servizio) e facendo valere la sua superiorità negli scambi da fondo. Il n.22 del ranking mondiale ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) Matteoritrova il feeling della vittoria dopo oltre un mese di digiuno a livello di circuito maggiore (senza contare quindi i due successi ottenuti nel Challenger di Phoenix) e comincia nel migliore dei modi la stagione della terra rossa europea, mettendo in mostra una prestazione convincente e dominando lo statunitense Maximeal primo turno del Masters 1000 di. Un trionfo importante per la fiducia ed il morale del tennista romano, reduce da un avvio di annata oltremodo negativo tra problemi fisici ed una profonda crisi tecnica. 6-4 6-2 il punteggio conclusivo in favore dell’azzurro, che ha chiuso i conti in meno di un’ora e mezza disinnescando l’arma principale del rivale (la prima di servizio) e facendo valere la sua superiorità negli scambi da fondo. Il n.22 del ranking mondiale ...

