Berlusconi | Zangrillo | “Quello che dovevo dire l’ho detto”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Altra notte tranquilla al San Raffaele per Silvio Berluscono ricoverato da mercoledì scorso. Ieri sera la visita de… - Agenzia_Ansa : FLASH I Il bollettino medico firmato dai dott.Zangrillo e Ciceri del San Raffaele di Milano: 'Silvio Berlusconi è a… - ultimora_pol : Berlusconi, primo bollettino ufficiale diramato dal prof. Zangrillo: “Il Presidente è da tempo malato di leucemia m… - Mirarch3 : RT @ultimora_pol: Berlusconi, Zangrillo: 'Progressivo e costante miglioramento nelle ultime 48 ore, cauto ottimismo' @ultimora_pol - DzheringRuslan : RT @repubblica: Berlusconi, notte tranquilla in ospedale. Zangrillo: 'Progressivo e costante miglioramento, cauto ottimismo' -

E' quanto si legge nel bollettino medico diramato dal professor Albertoe dal professor Fabio Ciceri in merito alla condizioni di salute del presidente di Forza Italia, Silvio, ...Lo dicono nel bollettino sanitario odierno Albertoe Fabio Ciceri, medici (e docenti universitari) del San Raffaele che seguono le cure al leader di Forza Italia, Silvio. 'Le ...Attorno alle 8.30 il suo medico curantesi è recato in ospedale. Ed è stata una Pasqua di riposo per Silvio, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano dalla ...

Berlusconi ricoverato al San Raffaele: le news sulle condizioni di salute. Zangrillo: "Cauto ottimismo" - la Repubblica la Repubblica

«Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo», prosegue il bollettino firmato questa mattina da ...(Adnkronos) – “Quello che dovevo dire l’ho detto”. Così il professor Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi e responsabile della terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di ...