Berlusconi | Zangrillo | “Quello che dovevo dire l’ho detto”

(Adnkronos) – "Quello che dovevo dire l'ho detto". Così il professor Alberto Zangrillo, medico personale di Silvio Berlusconi e responsabile della terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, tornando nel nosocomio dove da mercoledì scorso si trova ricoverato il leader di Forza Italia. Intercettato dai cronisti che gli chiedevano delle condizioni di Berlusconi, Zangrillo non ha rilasciato altre dichiarazioni, invitandoli a fare riferimento al bollettino di stamane. "Il Genoa ha pareggiato, oggi mi girano…", ha concluso il medico con una battuta sul pareggio della squadra di cui è presidente. L'articolo proviene da Italia Sera.

