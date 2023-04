Berlusconi, tranquilla la quinta notte in terapia intensiva. Niente bollettino oggi “ma la situazione resta difficile” (Di lunedì 10 aprile 2023) A quanto si apprende da fonti sanitarie dell’Ospedale San Raffaele, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha trascorso un’altra notte ‘tranquilla’. Come gia’ ieri, anche oggi non e’ previsto nessun bollettino medico. Questa e’ stata la quinta notte in terapia intensiva per l’ex premier che da mercoledi’ si trova ricoverato al primo piano sotterraneo dell’ospedale San Raffaele di Milano per una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Sinora i suoi medici non si sono sbilanciati in previsioni ne’ ottimistiche ne’ pessimistiche, chiarendo piuttosto che il fondatore di Forza Italia reagisce bene alle terapie pur in un quadro clinico che rimane “veramente difficile”. E’ un ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 aprile 2023) A quanto si apprende da fonti sanitarie dell’Ospedale San Raffaele, il leader di Forza Italia, Silvio, ha trascorso un’altra’. Come gia’ ieri, anchenon e’ previsto nessunmedico. Questa e’ stata lainper l’ex premier che da mercoledi’ si trova ricoverato al primo piano sotterraneo dell’ospedale San Raffaele di Milano per una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Sinora i suoi medici non si sono sbilanciati in previsioni ne’ ottimistiche ne’ pessimistiche, chiarendo piuttosto che il fondatore di Forza Italia reagisce bene alle terapie pur in un quadro clinico che rimane “veramente”. E’ un ...

