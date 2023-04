Berlusconi, San Raffaele: progressivo e costante miglioramento (Di lunedì 10 aprile 2023) "Nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d'organo monitorate". Lo dicono nel bollettino sanitario odierno Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, medici (e docenti universitari) del San Raffaele che seguono le cure al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi."Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo. Il presidente Silvio Berlusconi resta ricoverato in ambito intensivo", precisano i sanitari del San Raffaele. L'ex premier è ricoverato da mercoledì scorso in seguito a "complicanze" polmonari della sua patologia principale che, secondo quanto è stato spiegato dai sanitari che lo hanno in cura, è una forma di leucemia.Fonti ospedaliere, fanno anche sapere ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 10 aprile 2023) "Nelle ultime 48 ore si è assistito a undelle funzionalità d'organo monitorate". Lo dicono nel bollettino sanitario odierno Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, medici (e docenti universitari) del Sanche seguono le cure al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi."Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo. Il presidente Silvio Berlusconi resta ricoverato in ambito intensivo", precisano i sanitari del San. L'ex premier è ricoverato da mercoledì scorso in seguito a "complicanze" polmonari della sua patologia principale che, secondo quanto è stato spiegato dai sanitari che lo hanno in cura, è una forma di leucemia.Fonti ospedaliere, fanno anche sapere ...

