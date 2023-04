Berlusconi ricoverato, news di oggi sulle condizioni di salute: come sta? (Di lunedì 10 aprile 2023) Arrivano in diretta le notizie di oggi sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Il Cavaliere, come vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, è stato ricoverato per un netto crollo e peggioramento delle sue condizioni di salute. oggi, lo staff medico informa che l’ex presidente del Consiglio ha trascorso in relativa tranquillità anche la sua quinta notte nel reparto di terapia intensiva al San Raffaele. Silvio Berlusconi, chi è la compagna Marta Fascina: età, carriera, oggi, figli e foto Berlusconi ricoverato: le ultime notizie sulle sue condizioni Per la giornata di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 10 aprile 2023) Arrivano in diretta le notizie dididi Silvio. Il Cavaliere,vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni, ètoper un netto crollo e peggioramento delle suedi, loff medico informa che l’ex presidente del Consiglio ha trascorso in relativa tranquillità anche la sua quinta notte nel reparto di terapia intensiva al San Raffaele. Silvio, chi è la compagna Marta Fascina: età, carriera,, figli e foto: le ultime notiziesuePer la giornata di ...

