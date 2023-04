Berlusconi ricoverato, chi è Orazio Fascina: il padre della «sposa» del leader di Forza Italia al capezzale del San Raffaele (Di lunedì 10 aprile 2023) Sono state diverse le visite ricevute dal leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, da cinque giorni ricoverato all’ospedale San Raffaele dopo le complicazioni di una polmonite e per proseguire la chemioterapia contro la leucemia mielomonocitica cronica. A raggiungere nel pomeriggio di ieri, domenica 9 aprile, l’ex premier nel reparto di terapia intensiva, oltre alla figlia Eleonora Berlusconi, anche Orazio Fascina, padre di Marta Fascina, deputata di Forza Italia e compagna del Cavaliere. Orazio Fascina dal giorno del ricovero di Berlusconi non ha mai abbandonato la struttura sanitaria del capoluogo lombardo. ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 aprile 2023) Sono state diverse le visite ricevute daldi, Silvio, da cinque giorniall’ospedale Sandopo le complicazioni di una polmonite e per proseguire la chemioterapia contro la leucemia mielomonocitica cronica. A raggiungere nel pomeriggio di ieri, domenica 9 aprile, l’ex premier nel reparto di terapia intensiva, oltre alla figlia Eleonora, anchedi Marta, deputata die compagna del Cavaliere.dal giorno del ricovero dinon ha mai abbandonato la struttura sanitaria del capoluogo lombardo. ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Altra notte tranquilla al San Raffaele per Silvio Berluscono ricoverato da mercoledì scorso. Ieri sera la visita de… - SkyTG24 : Silvio Berlusconi, quinta notte in terapia intensiva. Condizioni stabili. LIVE - GiorgiaMeloni : Un augurio sincero e affettuoso di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Forza Silvio. - Tele_Nicosia : MILANO (ITALPRESS) - Notte tranquilla, la quinta nel reparto di terapia intensiva cardio-toraco-vascolare dell'ospe… - nicolewerlai : RT @DomaniGiornale: In 10 anni la famiglia Berlusconi ha investito in Forza Italia circa 110 milioni di euro. Una valanga di soldi che gli… -