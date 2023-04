Berlusconi, notte tranquilla: non sono previsti bollettini (Di lunedì 10 aprile 2023) Milano, 10 apr. - (Adnkronos) - notte tranquilla per Silvio Berlusconi, da quanto trapela da ambienti ospedalieri. Per il Cavaliere si tratta della I file prodotti da diverse agenzie . Nel sesto giorno di ricovero non sono previsti al momento bollettini medici sulle condizioni dell'ex premier, che ieri sera ha rivenuto le visite delle figlie Eleonora e Marina. Nel pomeriggio di ieri era tornato al San Raffaele anche il presidente di Mediaset e amico di sempre, Fedele Confalonieri. Poco dopo è stato visto entrare Orazio Fascina, padre di Marta, la compagna di Berlusconi, che da mercoledì è rimasta sempre al fianco del leader azzurro in ospedale. I file prodotti da diverse agenzie , medico di fiducia di Silvio Berlusconi e direttore delle terapie ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Milano, 10 apr. - (Adnkronos) -per Silvio, da quanto trapela da ambienti ospedalieri. Per il Cavaliere si tratta della I file prodotti da diverse agenzie . Nel sesto giorno di ricovero nonal momentomedici sulle condizioni dell'ex premier, che ieri sera ha rivenuto le visite delle figlie Eleonora e Marina. Nel pomeriggio di ieri era tornato al San Raffaele anche il presidente di Mediaset e amico di sempre, Fedele Confalonieri. Poco dopo è stato visto entrare Orazio Fascina, padre di Marta, la compagna di, che da mercoledì è rimasta sempre al fianco del leader azzurro in ospedale. I file prodotti da diverse agenzie , medico di fiducia di Silvioe direttore delle terapie ...

