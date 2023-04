Berlusconi, notte tranquilla. E Zangrillo zittisce gufi e cassandre: provo imbarazzo per certe previsioni “fantasiose” (Di lunedì 10 aprile 2023) Quella appena trascorsa è stata una notte tranquilla per Silvio Berlusconi. Per il Cavaliere si tratta della quinta trascorsa nel reparto di terapia intensiva cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da mercoledì scorso per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Tutto procede secondo i protocolli stabiliti, e il decorso medico – specialmente a detta del medico di fiducia del padre nobile di Forza Italia, Alberto Zangrillo – registra «condizioni in leggero miglioramento», in un quadro clinico che rimane «veramente difficile». Berlusconi: notte tranquilla. Zangrillo arriva al San Raffaele: nessuna dichiarazione E proprio il dottor Zangrillo, direttore delle ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 aprile 2023) Quella appena trascorsa è stata unaper Silvio. Per il Cavaliere si tratta della quinta trascorsa nel reparto di terapia intensiva cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da mercoledì scorso per un’infezione polmonare, in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. Tutto procede secondo i protocolli stabiliti, e il decorso medico – specialmente a detta del medico di fiducia del padre nobile di Forza Italia, Alberto– registra «condizioni in leggero miglioramento», in un quadro clinico che rimane «veramente difficile».arriva al San Raffaele: nessuna dichiarazione E proprio il dottor, direttore delle ...

