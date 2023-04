Berlusconi non cammina Né sulle acque né sulla terra Zangrillo smentisce le indiscrezioni | «Sono min***ate!» – Il video

(Di lunedì 10 aprile 2023) Silvioè in grado dire da solo, dopo sei giorni di ricovero in terapia intensiva? È bastata la semplice indiscrezione di stampa in tal senso a far perdere le staffe ad Alberto, medico personale dell’ex premier e direttore della terapia intensiva generale e cardiochirurgica del San Raffaele. Che ha definito l’ipotesi avanzata in particolare dal Corriere della Sera niente meno che una “mischiata”. «Se un paziente è in terapia intensiva cardiochirurgia vuol dire che non deambula», ha scanditoparlando con i cronisti prima di far di nuovo ingresso nell’ospedale, nella serata di oggi 10 aprile. A, che pure nelle scorse ore aveva confermato un prudente ottimismo sul decorso del ricovero di, nonproprio andate ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AStramezzi : Come avrebbe fatto a non vaccinarsi, poveretto, con a fianco la Ronzulli h24… BERLUSCONI IN RIANIMAZIONE PER PATOL… - matteorenzi : Io non ho mai votato Silvio Berlusconi. E Forza Italia non ha mai votato la fiducia al mio Governo. A maggior ragio… - Capezzone : La Schlein non ha ancora detto una parola di umana vicinanza a Berlusconi perché: A. Ha finito i giga B. Aveva pil… - danielat1957 : RT @AStramezzi: Come avrebbe fatto a non vaccinarsi, poveretto, con a fianco la Ronzulli h24… BERLUSCONI IN RIANIMAZIONE PER PATOLOGIE TIP… - dan2cil : RT @AStramezzi: Come avrebbe fatto a non vaccinarsi, poveretto, con a fianco la Ronzulli h24… BERLUSCONI IN RIANIMAZIONE PER PATOLOGIE TIP… -

... in particolare per il 'diktat' di Pier Silvio, che dopo alcuni eccessi visti al Gf Vip ... Tra chiandrà in Honduras ecco Gianmarco Onestini , fratello dell'ex tronista Luca. E ancora, ...Lo abbiamo raggiunto telefonicamente per farci raccontare lo straordinario rapporto,solo calcistico, che li lega da sempre. Mister, ci racconta il suo primo incontro con Silvio'Il ......alcune notizie false che nelle ultime ore sono circolate in merito alla salute di Silvio... sembrava che oggidovessero esserci altre comunicazioni ma il professore che ha in cura il ...

Per Berlusconi 'costante miglioramento'. Zangrillo: 'Non può ancora alzarsi' - Politica Agenzia ANSA

Un altro fan di Silvio Berlusconi è arrivato questa mattina al San Raffaele di Milano dove è ricoverato il presidente di Forza Italia. Ettore Fragale, 67enne ex impiegato di banca ora in pensione, è ...Le fughe di notizie, per altro false, hanno infastidito il professore, che da quando Berlusconi è ricoverato ha deciso di tenere una linea bassa, senza dichiarazioni se non ufficiali tramite i ...