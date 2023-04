(Di lunedì 10 aprile 2023) Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi. Per il quinto giorno consecutivo il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri, anche oggi a Pasquetta, è arrivato al San Raffaele dove è ricoverato da mercoledì mattina Silvio. E poco dopo è arrivato anche Paolo, fratello dell’ex premier. Si tratta delle prime visite oggi per il Cavaliere. Al momento i figli non si sonovisti all’ospedale milanese.

Berlusconi migliora: «Cauto ottimismo». Zangrillo: «Non può ancora alzarsi» Il Sole 24 ORE

