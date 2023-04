Berlusconi, la notte «tranquilla» al San Raffaele e l’appuntamento alla manifestazione di Forza Italia a maggio (Di lunedì 10 aprile 2023) Silvio Berlusconi ha trascorso un’altra notte «tranquilla» all’ospedale San Raffaele di Milano. Ma anche per oggi non sono previsti bollettini medici. L’aggiornamento sulle condizioni di salute dell’ex premier arriva dopo la visita serale della figlia Marina di ieri. L’ex Cavaliere è malato di leucemia mielomonocitica cronica ma è anche affetto da un’insufficienza renale. Secondo gli esperti tornare a fare politica nelle sue condizioni sarà molto difficile. Ma lui non vuole arrendersi. E prepara un appuntamento per maggio: vuole esserci, in collegamento dal vivo, alla manifestazione di Forza Italia organizzata per il 5 e il 6. Secondo il suo storico medico personale Alberto Zangrillo Berlusconi sta rispondendo bene ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 aprile 2023) Silvioha trascorso un’altra» all’ospedale Sandi Milano. Ma anche per oggi non sono previsti bollettini medici. L’aggiornamento sulle condizioni di salute dell’ex premier arriva dopo la visita serale della figlia Marina di ieri. L’ex Cavaliere è malato di leucemia mielomonocitica cronica ma è anche affetto da un’insufficienza renale. Secondo gli esperti tornare a fare politica nelle sue condizioni sarà molto difficile. Ma lui non vuole arrendersi. E prepara un appuntamento per: vuole esserci, in collegamento dal vivo,diorganizzata per il 5 e il 6. Secondo il suo storico medico personale Alberto Zangrillosta rispondendo bene ...

