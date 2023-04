Berlusconi in progressivo e costante miglioramento, cauto ottimismo (Di lunedì 10 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d'organo monitorate. Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo. Il presidente Silvio Berlusconi resta ricoverato in ambito intensivo”. E' quanto si legge nel bollettino medico diramato dal professor Alberto Zangrillo e dal professor Fabio Ciceri in merito alla condizioni di salute del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ricoverato da cinque giorni al San Raffaele per una infezione polmonare, aggravata da una leucemia.L'ex premier ha trascorso una notte tranquilla, la quinta nel reparto di terapia intensiva cardio-toraco-vascolare dell'ospedale. ... Leggi su iltempo (Di lunedì 10 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Nelle ultime 48 ore si è assistito a undelle funzionalità d'organo monitorate. Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un. Il presidente Silvioresta ricoverato in ambito intensivo”. E' quanto si legge nel bollettino medico diramato dal professor Alberto Zangrillo e dal professor Fabio Ciceri in merito alla condizioni di salute del presidente di Forza Italia, Silvio, ricoverato da cinque giorni al San Raffaele per una infezione polmonare, aggravata da una leucemia.L'ex premier ha trascorso una notte tranquilla, la quinta nel reparto di terapia intensiva cardio-toraco-vascolare dell'ospedale. ...

