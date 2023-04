Berlusconi in ospedale, la visita delle figlie Eleonora e Marina e di Confalonieri (Di lunedì 10 aprile 2023) Ricoverato da mercoledì al San Raffaele di Milano, il leader di Forza Italia chiede di tornare a casa. Persiste però l'infezione polmonare. Non è stato diffuso nessun bollettino e il medico Zangrillo ha lasciato l'ospedale senza rilasciare dichiarazioni alla stampa Leggi su tg24.sky (Di lunedì 10 aprile 2023) Ricoverato da mercoledì al San Raffaele di Milano, il leader di Forza Italia chiede di tornare a casa. Persiste però l'infezione polmonare. Non è stato diffuso nessun bollettino e il medico Zangrillo ha lasciato l'senza rilasciare dichiarazioni alla stampa

