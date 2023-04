Berlusconi, Forza Italia tira sospiro di sollievo ma restano nodi nel partito (Di lunedì 10 aprile 2023) Roma, 10 apr. (Adnkronos) - Forza Italia tira un sospiro di sollievo per le condizioni di Silvio Berlusconi, che stando all'ultimo I file prodotti da diverse agenzie sarebbero in "progressivo e costante miglioramento", e fa partire il conto alla rovescia per riabbracciare il suo leader, ricoverato da mercoledì per un'infezione polmonare in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. L'ex presidente del Consiglio, racconta chi ha avuto modo di parlargli nelle ultime ore, starebbe reagendo bene alla degenza, e il suo umore viene definito "alto". A livello politico però non si placano le speculazioni sul futuro del partito azzurro e le indiscrezioni che parlano di un deterioramento dei rapporti tra l'ala governista che fa capo al vicepremier e coordinatore di Fi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 aprile 2023) Roma, 10 apr. (Adnkronos) -undiper le condizioni di Silvio, che stando all'ultimo I file prodotti da diverse agenzie sarebbero in "progressivo e costante miglioramento", e fa partire il conto alla rovescia per riabbracciare il suo leader, ricoverato da mercoledì per un'infezione polmonare in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica. L'ex presidente del Consiglio, racconta chi ha avuto modo di parlargli nelle ultime ore, starebbe reagendo bene alla degenza, e il suo umore viene definito "alto". A livello politico però non si placano le speculazioni sul futuro delazzurro e le indiscrezioni che parlano di un deterioramento dei rapporti tra l'ala governista che fa capo al vicepremier e coordinatore di Fi ...

