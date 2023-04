Berlusconi è di buon umore e mantiene l' ottimismo

(Di lunedì 10 aprile 2023) AGI - Silvio"è di", al suo sesto giorno di ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano. L'ex premier, che da mercoledì si trova al primo piano sotterraneo dell'ospedale San Raffaele di Milano per una infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica non perde il suo rinomato "", secondo quanto l'Agi apprende da fonti. Vorrebbe "tornare a casa" al più presto. L'positivo dell'ex premier trova riscontro anche nel bollettino medico diramato questa mattina dall'ospedale. Nell'aggiornamento medico firmato da Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, il secondo da quando l'ex premier è ricoverato al San Raffaele, si legge che "nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d'organo monitorate". "Le ...

Berlusconi, nuovo bollettino: "Costante miglioramento, resta in terapia intensiva". LIVE Sky Tg24

