Berlusconi «di buon umore» dopo l’ottimismo di Zangrillo, Pasquetta solitaria per il Cav: visite solo da Confalonieri e il fratello Paolo (Di lunedì 10 aprile 2023) È un giorno di Pasquetta con il «buon umore» per Silvio Berlusconi, al sesto giorno di ricovero nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Stando a quel che trapela dalla stanza dell’ex premier riportato dall’agenzia Ansa, Berlusconi «mantiene l’ottimismo». Uno stato d’animo inevitabilmente sostenuto dall’ultimo bollettino medico diffuso dal prof. Alberto Zangrillo, medico personale del Cav e direttore delle terapie intensive generale e cardiochirurgica dell’ospedale milanese, e dal professor Fabio Ciceri, secondo cui «Nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d’organo monitorate». Le terapie funzionano e questo ha spinto i medici che curano Berlusconi a parlare chiaramente di ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 aprile 2023) È un giorno dicon il «» per Silvio, al sesto giorno di ricovero nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Stando a quel che trapela dalla stanza dell’ex premier riportato dall’agenzia Ansa,«mantiene». Uno stato d’animo inevitabilmente sostenuto dall’ultimo bollettino medico diffuso dal prof. Alberto, medico personale del Cav e direttore delle terapie intensive generale e cardiochirurgica dell’ospedale milanese, e dal professor Fabio Ciceri, secondo cui «Nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d’organo monitorate». Le terapie funzionano e questo ha spinto i medici che curanoa parlare chiaramente di ...

