Berlusconi, da Cosenza in bus al San Raffaele: "Porto acqua santa per zio Silvio" (Di lunedì 10 aprile 2023) "Forza Italia, forza zio Silvio, forza italiani". È l'augurio di Ettore Fragale, 67enne di Cosenza, arrivato al San Raffaele di Milano, dopo un giorno di viaggio. "Sono partito ieri mattina alle 7 con ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 aprile 2023) "Forza Italia, forza zio, forza italiani". È l'augurio di Ettore Fragale, 67enne di, arrivato al Sandi Milano, dopo un giorno di viaggio. "Sono partito ieri mattina alle 7 con ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TelemiaLaTv : Ettore, 67 anni, ha viaggiato da Cosenza a Milano per offrire il suo omaggio al Cavaliere: 'Spero di consegnare que… - joe_bencardino : RT @CalNews: Berlusconi: a 67 anni da Cosenza al San Raffaele in autobus. - zazoomblog : Superfan di Berlusconi: 67ennne da Cosenza al San Raffaele in autobus - #Superfan #Berlusconi: #67ennne - CalNews : Berlusconi: a 67 anni da Cosenza al San Raffaele in autobus. - Cosenza2punto0 : Da Cosenza al San Raffaele per portare l’acqua santa a Silvio Berlusconi. «Ho votato sempre per lui»… -