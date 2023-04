Benfica, Schmidt: «Inter squadra all’italiana, noi pronti a tutto» (Di lunedì 10 aprile 2023) Roger Schmidt, allenatore del Benfica, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro l’Inter: le sue dichiarazioni Roger Schmidt ha parlato in conferenza alla vigilia del match di Champions contro l’Inter. Inter- «Sarà una partita molto importante, ci aspettiamo una gara difficile ma siamo pronti a giocarla. Loro hanno tanta qualità individuale e per questo noi dobbiamo fare un’ottima prestazione. Non dobbiamo pensare alla sconfitta col Porto, siamo concentrati su domani e non vediamo l’ora di scendere in campo. L’Inter è una squadra che ha esperienza, che gioca bene in attacco ma si difende allo stesso tempo molto bene. A Porto ha giocato una gara difensiva, all’italiana. Siamo pronti a ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 aprile 2023) Roger, allenatore del, ha parlato in conferenza alla vigilia del match contro l’: le sue dichiarazioni Rogerha parlato in conferenza alla vigilia del match di Champions contro l’- «Sarà una partita molto importante, ci aspettiamo una gara difficile ma siamoa giocarla. Loro hanno tanta qualità individuale e per questo noi dobbiamo fare un’ottima prestazione. Non dobbiamo pensare alla sconfitta col Porto, siamo concentrati su domani e non vediamo l’ora di scendere in campo. L’è unache ha esperienza, che gioca bene in attacco ma si difende allo stesso tempo molto bene. A Porto ha giocato una gara difensiva,. Siamoa ...

