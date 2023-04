Benfica | Schmidt | 'Inter fortissima Grimaldo a disposizione | Joao Mario è un leader'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tutto_CalcioNew : Verso #BenficaInter: le parole in conferenza stampa di Roger #Schmidt allenatore del #Benfica #tuttocalcionews… - sportli26181512 : Schmidt: 'La Champions è diversa, non mi fido degli ultimi risultati dell'Inter': Schmidt: 'La Champions è diversa,… - InterClubIndia : RT @FcInterNewsit: Benfica, Schmidt a BTV: 'Fuori Otamendi e Bah? Morato e Verissimo faranno una gran partita' - FcInterNewsit : Benfica, Schmidt a BTV: 'Fuori Otamendi e Bah? Morato e Verissimo faranno una gran partita' - InterMagazine2 : BENFICA - Schmidt: 'Inter? Non mi fido delle loro ultime sconfitte' -

"La Champions è una cosa diversa, non credo che i risultati negativi in campionato nelle ultime giornate contino". Così Roger, tecnico del, inquadra l'andata dei quarti di finale con l'Inter, domani a Lisbona. "Penso che domani sia una partita diversa - ha detto l'allenatore tedesco, in conferenza - . Essere ..."La Champions e' una cosa diversa, non credo che i risultati negativi in campionato nelle ultime giornate contino". Così Roger, tecnico del, inquadra l'andata dei quarti di finale con l'Inter, domani a Lisbona. "Penso che domani sia una partita diversa - ha detto l'allenatore tedesco, in conferenza - Essere ai ...Affronteranno la squadra diche in Liga portoghese è inarrestabile: prima in classifica a +...- Inter: partenza sprint Di solito, ilparte fortissimo. Finora i portoghesi ...

LIVE TMW - Benfica, Schmidt: "L'Inter è una squadra fortissima. Joao Mario Per noi è un leader" TUTTO mercato WEB

Benfica, la conferenza stampa di Roger Schmidt e Goncalo Ramos alla vigilia della gara di Champions League contro l'Inter Benfica, la conferenza stampa di Roger Schmidt e Goncalo Ramos alla vigilia ...Roger Schmidt, allenatore del Benfica, si presenta in conferenza stampa per presentare il match di domani sera contro l'Inter: "Quando arrivi ai quarti di finale, ti devi aspettare sempre squadre di ...