Benfica, lo stato di forma in vista dell'Inter: un solo KO nelle ultime cinque (Di lunedì 10 aprile 2023) Il Benfica si prepara ad ospitare l'Inter all'Estadio da Luz in vista della sfida di domani in programma alle ore 21. La squadra di Roger Schmidt arriva alla sfida contro i nerazzurri con un ruolino di marcia sporcato soltanto dall'ultima sconfitta in casa contro il Porto, come mostrano le ultime cinque partite. stato DI forma – È un Benfica in gran forma quello che si troverà di fronte l'Inter domani nella sfida all'Estadio da Luz in programma alle ore 21 e valevole per i quarti di finale della Champions League. A dimostrarlo i risultati nelle ultime cinque partite, che vedono la squadra di Roger Schmidt con un ruolino di marcia quasi perfetto, salvo l'ultima sconfitta contro il Porto.

