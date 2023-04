Benfica-Inter, vari cambi in arrivo? Probabile formazione di Inzaghi (Di lunedì 10 aprile 2023) Simone Inzaghi dovrebbe effettuare alcuni cambi nella formazione iniziale in campo domani per il match di Champions League, Benfica-Inter, rispetto alla partita di campionato di venerdì scorso in casa della Salernitana. Probabile formazione – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito, rispetto al match contro la Salernitana l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, in casa del Benfica dovrebbe schierare in difesa Alessandro Bastoni al posto di Stefan de Vrij. A centrocampo Marcelo Brozovic dovrebbe tornare al posto di Kristjan Asllani. Sulla fascia sinistra invece Federico Dimarco dovrebbe sostituire Robin Gosens. Nel reparto offensivo le altre novità: cambia infatti la ... Leggi su inter-news (Di lunedì 10 aprile 2023) Simonedovrebbe effettuare alcuninellainiziale in campo domani per il match di Champions League,, rispetto alla partita di campionato di venerdì scorso in casa della Salernitana.– Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio tramite il proprio sito, rispetto al match contro la Salernitana l’allenatore dell’, Simone, in casa deldovrebbe schierare in difesa Alessandro Bastoni al posto di Stefan de Vrij. A centrocampo Marcelo Brozovic dovrebbe tornare al posto di Kristjan Asllani. Sulla fascia sinistra invece Federico Dimarco dovrebbe sostituire Robin Gosens. Nel reparto offensivo le altre novità:a infatti la ...

