Benfica-Inter, torna Dimarco! Ballottaggio in attacco: la probabile formazione (Di lunedì 10 aprile 2023) Archiviato il pareggio contro la Salernitana, l’Inter torna subito in campo per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Rispetto l’ultima sfida di campionato, Simone Inzaghi è sempre più indirizzato a cambiarne ben quattro, ma non ci saranno ancora Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar (vedi QUI). probabile formazione – Neanche il tempo di analizzare gli errori commessi (soprattutto sotto porta) contro la Salernitana, che la squadra di Simone Inzaghi è già chiamata subito a scendere in campo a trasferta a Lisbona per affrontare il Benfica. In palio la sfida di andata di Champions League contro i portoghesi allenati da Roger Schmidt (vedi probabile formazione). In difesa sarà la stessa Inter vista a Salerno con un solo cambio: dentro Alessandro ... Leggi su inter-news (Di lunedì 10 aprile 2023) Archiviato il pareggio contro la Salernitana, l’subito in campo per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Rispetto l’ultima sfida di campionato, Simone Inzaghi è sempre più indirizzato a cambiarne ben quattro, ma non ci saranno ancora Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar (vedi QUI).– Neanche il tempo di analizzare gli errori commessi (soprattutto sotto porta) contro la Salernitana, che la squadra di Simone Inzaghi è già chiamata subito a scendere in campo a trasferta a Lisbona per affrontare il. In palio la sfida di andata di Champions League contro i portoghesi allenati da Roger Schmidt (vedi). In difesa sarà la stessavista a Salerno con un solo cambio: dentro Alessandro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #BenficaInter, arbitrerà Michael #Oliver: il direttore di gara che per #Buffon aveva un 'bidone di immondizia al po… - marifcinter : UFFICIALE - FC Internazionale Milano comunica che sono esaurite le disponibilità di biglietti per Inter-Benfica. Qu… - marifcinter : #ChampionsLeague, le percentuali di passaggio del turno secondo @FiveThirtyEight: Benfica 56% Inter 44% - mvcalcio : RT @tvdellosport: ?????????? ???????????????????????????????????????? ?? Inter, domani la sfida al Benfica: Inzaghi si gioca tutto; ?? Verso Milan-Napoli: tra du… - TJSportsExtra : #youtube Simone Inzaghi e Alessandro Bastoni parlano della sfida tra Inter e Benfica in UEFA Champions League -