Benfica-Inter, Schmidt recupera due giocatori? Le ultime (Di lunedì 10 aprile 2023) Non solo brutte notizie per l’allenatore del Benfica, Roger Schmidt, (vedi articolo) alla vigilia del match di Champions League contro l’Inter. RECUPERI – Infatti, secondo quanto riportato da O Jogo, arrivano anche buone notizie dall’ultimo allenamento del Benfica, a poco più di 24 ore dalla partita di Champions League contro l’Inter. Due riguardano Gonçalo Guedes e Ristic, giocatori della squadra portoghese che hanno dimostrato di essere vicini al pieno recupero. Inoltre Francisco Domingues, giovane terzino sinistro degli Under 23, si è unito dalla Prima Squadra. Fonte: OJogo.pt Inter-News - ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ... Leggi su inter-news (Di lunedì 10 aprile 2023) Non solo brutte notizie per l’allenatore del, Roger, (vedi articolo) alla vigilia del match di Champions League contro l’. RECUPERI – Infatti, secondo quanto riportato da O Jogo, arrivano anche buone notizie dall’ultimo allenamento del, a poco più di 24 ore dalla partita di Champions League contro l’. Due riguardano Gonçalo Guedes e Ristic,della squadra portoghese che hanno dimostrato di essere vicini al pieno recupero. Inoltre Francisco Domingues, giovane terzino sinistro degli Under 23, si è unito dalla Prima Squadra. Fonte: OJogo.pt-News -notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #BenficaInter, arbitrerà Michael #Oliver: il direttore di gara che per #Buffon aveva un 'bidone di immondizia al po… - fcin1908it : Benfica-Inter, attenzione ai cartellini: in 7 rischiano di saltare il ritorno - realvarriale : Contro @OfficialUSLecce che ha fatto soffrire tutte le grandi e senza @victorosimhen9 la squadra di #Spalletti non… - NandoPiscopo1 : RT @sportface2016: #BenficaInter, cresce l'emergenza per i portoghesi: #Grimaldo a rischio forfait (e anche il suo sostituto, #Ristic, non… - infoitsport : Benfica-Inter, Schmidt recupera due giocatori? Le ultime -