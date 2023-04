(Di lunedì 10 aprile 2023)andrà in scena domani sera alle 21. Ledi formazione per, viste le pesanti assenze di Skriniar e Calhanoglu, sono praticamente. LA, match valevole per l’andata dei quarti di finale della Champions League, andrà in scena domani sera allo stadio “Da Luz”. Perledi formazione sono praticamente, viste le pesanti assenze di Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu per infortunio. Rispetto al match contro la Salernitana, ci saranno diversi cambi: Bastoni riprenderà il suo posto in difesa, con Acerbi pronto a scalare in mezzo e Darmian a destra. In mezzosi affiderà Brozovic in cabina di regia, con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #BenficaInter, arbitrerà Michael #Oliver: il direttore di gara che per #Buffon aveva un 'bidone di immondizia al po… - Gazzetta_it : Inzaghi carica l'Inter per la Champions. Poi testa al 4° posto, con un calendario durissimo - realvarriale : Contro @OfficialUSLecce che ha fatto soffrire tutte le grandi e senza @victorosimhen9 la squadra di #Spalletti non… - infoitsport : Benfica-Inter, scelte quasi obbligate per Inzaghi: la probabile - internewsit : Benfica-Inter, scelte quasi obbligate per Inzaghi: la probabile - -

In Champions martedì l'gioca a Lisbona contro ile mercoledì ci sarà a San Siro il derby tra Milan e Napoli . Giovedì spazio agli altri tornei. In Europa League la Juve ospita lo ...Non si è dovuto riciclare: Michael Oliver a 38 anni è ormai considerato tra i più bravi direttori di gara europei ed è tra i più quotati a livello UEFA. E ora dirigerà la sfida tradi Champions League, andata dei quarti di finale. Noi abbiamo conosciuto Oliver quel giorno del 2018, quando fischiò un rigore per il Real Madrid nel recupero ed eliminò la Juventus. ...: 51 punti. In Champions al 50%. Da squadra più credibile per il secondo posto alle secche ... attesa peraltro in Champions dalla doppia sfida alnei quarti di finale e dal ritorno in ...

GdS – Inzaghi, discorso ai suoi su fiducia e concentrazione a poche ore da Benfica-Inter fcinter1908

Il grande giorno sta per arrivare. Martedì 12 aprile, alle ore 21, l’Inter di Simone Inzaghi sfiderà allo stadio “Da Luz” di Lisbona il Benfica per l’andata dei quarti di finale della Champions League ...Il pronostico di Benfica-Inter, valido per il match di andata dei quarti di finale di Champions League, in programma l'11 aprile alle 21:00 ...