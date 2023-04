Benfica-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming (Di lunedì 10 aprile 2023) Un periodo buio, a cui l'Inter è chiamata a dare un'immediata sterzata. I nerazzurri, reduci da un solo punto conquistato nelle ultime quattro giornate di campionato, faranno visita martedì 11 aprile alle 21 al Benfica nell'... Leggi su europa.today (Di lunedì 10 aprile 2023) Un periodo buio, a cui l'è chiamata a dare un'immediata sterzata. I nerazzurri, reduci da un solo punto conquistato nelle ultime quattro giornate di campionato, faranno visita martedì 11 aprile alle 21 alnell'...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #BenficaInter, arbitrerà Michael #Oliver: il direttore di gara che per #Buffon aveva un 'bidone di immondizia al po… - Gazzetta_it : Inzaghi carica l'Inter per la Champions. Poi testa al 4° posto, con un calendario durissimo - realvarriale : Contro @OfficialUSLecce che ha fatto soffrire tutte le grandi e senza @victorosimhen9 la squadra di #Spalletti non… - Adriano_Ah : Mio stato d’animo alla vigilia di Benfica-Inter: Sto iniziando, piano piano, a metabolizzare che l’altra squadra d… - infoitsport : Benfica-Inter, vari cambi in arrivo? Probabile formazione di Inzaghi -