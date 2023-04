Benfica-Inter, non solo Otamendi e Bah: anche Grimaldo a rischio forfait (Di lunedì 10 aprile 2023) L’emergenza difensiva del Benfica potrebbe non essere confinata solo allo squalificato Otamendi e all’infortunato Bah. In vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter, i portoghesi potrebbero essere costretti a fare a meno anche di Alex Grimaldo. L’esterno spagnolo non ha svolto la seduta della vigilia col gruppo, dedicandosi a lavoro di recupero in palestra. La sua presenza è dunque in forte dubbio per domani, con Schmidt che per precauzione ha aggregato alla prima squadra il 20enne Francisco Domigues visto che Ristic, il sostituto naturale di Grimaldo, ha lavorato in gruppo senza essere al top della forma. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) L’emergenza difensiva delpotrebbe non essere confinataallo squalificatoe all’infortunato Bah. In vista dell’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’, i portoghesi potrebbero essere costretti a fare a menodi Alex. L’esterno spagnolo non ha svolto la seduta della vigilia col gruppo, dedicandosi a lavoro di recupero in palestra. La sua presenza è dunque in forte dubbio per domani, con Schmidt che per precauzione ha aggregato alla prima squadra il 20enne Francisco Domigues visto che Ristic, il sostituto naturale di, ha lavorato in gruppo senza essere al top della forma. SportFace.

