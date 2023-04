Benfica-Inter, Inzaghi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di lunedì 10 aprile 2023) Si avvicina il momento di Benfica-Inter, andata dei quarti di finale di Champions League, ed è scoccata una vigilia di gara da seguire minuto per minuto. Martedì 11 aprile alle 21:00 l’Inter giocherà all’Estadio da Luz e sogna di confermarsi bestia nera delle portoghesi, dopo aver fatto fuori già il Porto agli ottavi. Alla vigilia, lunedì 10 aprile alle 19:45, è in programma la conferenza stampa del tecnico Simone Inzaghi nella cornice dell’impianto del club portoghese. Sarà possibile seguire la conferenza di Simone Inzaghi su Inter TV (disponibile anche sulla piattaforma Dazn), oltre che sul canale Youtube della società nerazzurra. Sportface.it vi terrà compagni con una diretta testuale. La ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 aprile 2023) Si avvicina il momento di, andei quarti di finale di Champions League, ed è scoccata una vigilia di gara da seguire minuto per minuto. Martedì 11 aprile alle 21:00 l’giocherà all’Estadio da Luz e sogna di confermarsi bestia nera delle portoghesi, dopo aver fatto fuori già il Porto agli ottavi. Alla vigilia, lunedì 10 aprile alle 19:45, è in programma ladel tecnico Simonenella cornice dell’impianto del club portoghese. Sarà possibile seguire ladi SimonesuTV (disponibile anche sulla piattaforma Dazn), oltre che sul canale Youtube della società nerazzurra. Sportface.it vi terrà compagni con una diretta testuale. La ...

