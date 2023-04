Benfica-Inter | Champions League | programma | orario | tv e streaming

(Di lunedì 10 aprile 2023) Il grande giorno sta per arrivare. Martedì 12 aprile, alle ore 21, l’di Simone Inzaghi sfiderà allo stadio “Da Luz” di Lisbona ilper l’andata dei quarti di finale della2022-23. La gara più importante della stagione, che per la gioia dei tifosi nerazzurri sarà trasmessa sia su Sky Sport che in chiaro su Canale 5. La squadra di Roger Schmidt, rispetto ad altre big del calcio europeo, potrebbe sembrare abbordabile ma il campo dice il contrario. I portoghesi stanno disputando una stagione straordinaria e non vanno sottovalutati. Primi in campionato con 7 punti di vantaggio sul Porto, giocano con un 4-2-3-1 che esalta la fantasia di Rafa Silva e Neres, i due giocatori di maggior qualità della rosa. Davanti lo spauracchio è Gonzalo Ramos, centravanti che ha già realizzato 17 gol nel corso ...

Non si è dovuto riciclare: Michael Oliver a 38 anni è ormai considerato tra i più bravi direttori di gara europei ed è tra i più quotati a livello UEFA. E ora dirigerà la sfida tradi Champions League, andata dei quarti di finale. Noi abbiamo conosciuto Oliver quel giorno del 2018, quando fischiò un rigore per il Real Madrid nel recupero ed eliminò la Juventus.

Milano – Due leggendarie squadre italiane tornano nell'élite europea per la prima volta in oltre un decennio. L'Inter non ha partecipato ai quarti di ...