(Di lunedì 10 aprile 2023) Ilscenderà in campo contro l’Inter con un problema in: assenti Bah per infortunio eper squalifica Ilè in crisi in. In vista della sfida contro l’Inter in Champions League Schmidt non avrà a disposizione Bah e. Il primo si è fermato per un infortunio e non ha preso parte alla rifinitura, mentre il secondo è. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Benfica, allarme difesa: Bah infortunato e Otamendi è squalificato - infoitsport : Benfica-Inter, allarme difesa per i portoghesi: a rischio altro titolare - internewsit : Benfica-Inter, allarme difesa per i portoghesi: a rischio altro titolare - -

Ilscenderà in campo contro l'Inter con un problema in difesa: assenti Bah per infortunio e Otamendi per squalifica Ilè in crisi in difesa. In vista della sfida contro l'Inter in Champions League Schmidt non avrà a disposizione Bah e Otamendi. Il primo si è fermato per un infortunio e non ha ...... viene naturale simpatizzare per questo progetto- style, così controcorrente rispetto al ...già spaventate dal prossimo calciomercato estivo in uscita Non per voler seminare zizzania o, ...Ma che hanno acceso l'sui troppi errori: 'Chiaro che ci sia sfortuna. Ma quando le cose si ...Simone Inzaghi (LaPresse) - calciomercato.itMartedì sera i nerazzurri faranno visita al...

Benfica, allarme difesa: Bah infortunato e Otamendi è squalificato Calcio News 24

Le probabili formazioni di Benfica-Inter, match valevole per i quarti d'andata di Champions: per Inzaghi dubbio Lukaku-Dzeko ...Andata dei quarti di finale di Champions League al da Luz, dove l’Inter affronta il Benfica dell’ex Joao Mario in un confronto molto delicato.