Benevento | ufficiale l’addio di Roberto Stellone

(Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo la sconfitta con il Brescia ilha deciso accettare le dimissioni del tecnicoe del suo staff Dopo la sconfitta con il Bresciaè diventatodie del suo staff dal. Di seguito il comunicato del club. «IlCalcio comunica di aver accettato, in data odierna, le dimissioni del mister,, e del suo staff, il collaboratore tecnico Andrea Gennari, il match analyst Carmelo Merenda e il preparatore atletico Lorenzo Riela». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Bari è reduce dal successo interno per 2 - 0 con il Benevento che ha consentito ai pugliesi di ... Quarto Giuseppe Rispoli di Locri. Var on site Marco Serra di Torino, Avar on site Giacomo ...(3 - 4 - 2 - 1): Paleari; Veseli, Tosca, Pastina (56' La Gumina); Letizia, Improta (56' ... Quarto: Di Marco. VAR: Nasca. AVAR: Muto. Ammoniti: 15' La Mantia (S); 35' Nainggolan (S); ...

