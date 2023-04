Benevento | Stellone si è dimesso | “Ho dato il massimo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 aprile 2023) Robertoha annunciato le proprie dimissioni al presidente Vigorito dopo la sconfitta delin casa contro la Spal. La società sannita è penultima in classifica, ma rischia il sorpasso anche del Brescia. Ai microfoni di Ottochannel, il tecnico ha spiegato: “Sono mortificato. Abbiamo fallito anche questo appuntamento fondamentale per il nostro campionato. Chiedo scusa a tutti. Non sono riuscito a dare ciò che volevo, pur mettendoci ildell’impegno. Ci tenevo tanto a fare bene per la piazza, per l’entusiasmo del presidente. Non ci sono riuscito, hole mie dimissioni. Spero possano dare qualche scossa. Non penso di dare più qualcosa. Sono mortificato e chiedo scusa. Sono sicuro che i calciatori abbianoil. Non siamo riusciti a migliorare. Spero ...