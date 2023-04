Benevento | Stellone ha rassegnato le sue dimissioni

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si conclude con lel’esperienza aldi Roberto. L’allenatore ha lasciato l’incarico dopo la sconfitta con la Spal, un ko dal sapore di condanna per ilche sotto la sua gestione ha raccolto soltanto 6 punti in nove gare. “Ho parlato con il presidente e gli ho detto che sono rammaricato per non essere riuscito a dare ciò che volevo alla squadra”, ha dichiarato il tecnico nel post gara. L'articolo proviene da Anteprima24.it.