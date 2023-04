Benevento-Spal | Oddo | “Abbiamo usato la testa | pensiamo al Brescia”

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 aprile 2023) Massimosi gode una vittoria cruciale della suanello scontro diretto salvezza contro il. Un 3-1 che permette a Moncini e compagni di conquistare tre punti importanti: “Quel che ho detto alla squadra è che chi avrebbemeglio laavrebbe vinto la partita e così è stato – ha detto nel post gara -. Chiaramente il pareggio ci ha un po’ spaventato, ma siamo stati bravi a reagire. Questa squadra è viva ha voglia di lottare ed è in continua crescita, ma passa anche dalla prossima partita: sappiamo che per la salvezza ci sarà da lottare fino alla fine e che il traguardo si raggiungerà all’ultima giornata. Il calendario prevede ancora tanti scontri diretti, ma sono convinto della nostra salvezza al cento per cento. Adesso guai a farci accecare dalla vittoria, dobbiamo pensare già ...