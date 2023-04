Benevento-Spal, le pagelle: non si salva nessuno nella gara che vale una stagione (Di lunedì 10 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl Benevento perde ancora e lo fa nella gara più importante della stagione. Giallorossi battuti dalla Spal in casa e condannati a un mesto ritorno in serie C. A sei giornate dal termine della stagione non sembrano esserci i presupposti anche solo per sperare in un miracolo. Paleari – salva il Benevento sulla girata di Meccariello, non ha particolari responsabilità sui gol di Prati e Moncini, ma sul tap-in di Celia appare poco reattivo, facendosi passare il pallone sotto al corpo. Voto: 5,5 Veseli – Moncini gioca dalla sua parte e riesce a contenerlo anche abbastanza bene. Nei momenti clou non è determinante e la Strega affonda. Voto: 5 Tosca – Perno del trio difensivo, poi centrale in una linea a quattro. Svolge il suo senza ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIlperde ancora e lo fapiù importante della. Giallorossi battuti dallain casa e condannati a un mesto ritorno in serie C. A sei giornate dal termine dellanon sembrano esserci i presupposti anche solo per sperare in un miracolo. Paleari –ilsulla girata di Meccariello, non ha particolari responsabilità sui gol di Prati e Moncini, ma sul tap-in di Celia appare poco reattivo, facendosi passare il pallone sotto al corpo. Voto: 5,5 Veseli – Moncini gioca dalla sua parte e riesce a contenerlo anche abbastanza bene. Nei momenti clou non è determinante e la Strega affonda. Voto: 5 Tosca – Perno del trio difensivo, poi centrale in una linea a quattro. Svolge il suo senza ...

