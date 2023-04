Benevento-SPAL 1-3 | tris dei biancocelesti a domicilio e sorpasso

(Di lunedì 10 aprile 2023)termina con il successo degli ospiti guidati da Massimo Oddo:in classifica sul fondo della Serie B Tre gol per laper regolare iled uscire dal Vigorito con i tre punti in tasca, che significano anchein classifica. Una sfida decisa dai gol messi a segno da Prati, Celia e Moncini, mentre ai giallorossi non è bastato il provvisorio 1-1 messo a segno da Foulon. L'articolo proviene da Calcio News 24.

