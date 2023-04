(Di lunedì 10 aprile 2023) Per la terza volta in questa stagione calcistica 'salta' il tecnico del. Infatti Robertosi èal termine della partita persa oggi in casa contro la Spal. L'ex attaccante del ...

Per la terza volta in questa stagione calcistica 'salta' il tecnico del Benevento. Infatti Roberto Stellone si è dimesso al termine della partita persa oggi in casa contro la Spal. L'ex attaccante del Napoli era subentrato all'inizio di febbraio a Fabio Cannavaro, che a sua volta aveva sostituito un altro allenatore. Dopo il pesante ko interno contro la Spal, si è dimesso il tecnico del Benevento Roberto Stellone. Una sconfitta che probabilmente condannerà i giallorossi alla retrocessione quando mancano sei partite alla fine del campionato. Roberto Stellone ha annunciato le proprie dimissioni al presidente Vigorito dopo la sconfitta del Benevento in casa contro la Spal. La società sannita è penultima in classifica, ma rischia il sorpasso anche del Brescia. Ai microfoni di Ottochannel, il tecnico ha spiegato: 'Sono mortificato.'

Benevento, si è dimesso l'allenatore Stellone - Campania Agenzia ANSA

Per la terza volta in questa stagione calcistica 'salta' il tecnico del Benevento. Infatti Roberto Stellone si è dimesso al termine della partita persa oggi in casa contro la Spal.