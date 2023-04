Benedetta Pilato | il 2023 è l’anno zero della nuova era A Riccione solo nel “suo” 50

(Di lunedì 10 aprile 2023) Campionessa del mondo e campionessa europea in carica nei 100 rana,non ha più bisogno di dimostrare niente a nessuno, soprattutto a coloro che nutrivano dubbi sulla sua capacità di essere competitiva sulla distanza olimpica quando faceva incetta di medaglie e record sui 50 rana che l’hanno lanciata ad altissimi livelli nel nuovo internazionale. Partiamo proprio da qui per sgombrare il campo dai dubbi posti da chi parla, spesso a vanvera, di crisi, mettendo in forse le qualità e le capacità di un talento purissimo che tanto ha saputo dare al nuoto italiano del post Federica Pellegrini e tanto potrà ancora dare perché, magari è bene ricordarlo,ha appena compiuto 18 anni, con tutte le problematiche annesse e connesse di questa età, sia dal punto di vista fisico, che degli impegni ...

campionessa mondiale ed europea in carica dei 100 rana in vasca lunga, reduce da un Mondiale in vasca corta senza medaglie e iscritta, a Firenze, solo ai 50 rana in cui è arrivata ...Qualche settimana fa,si è sfogata con queste parole: "Sto vivendo un brutto periodo. Spero che quello che sto dicendo non sia frainteso e interpretato in malo modo come già accaduto in passato. Sono stufa ...

Che fine ha fatto Benedetta Pilato Il Foglio

Campionessa del mondo e campionessa europea in carica nei 100 rana, Benedetta Pilato non ha più bisogno di dimostrare niente a nessuno, soprattutto a coloro che nutrivano dubbi sulla sua capacità di ...Alla ricerca della stellina diciottenne della rana azzurra in crisi in vista dei Campionati italiani assoluti, in programma da giovedì 13 a lunedì 17 aprile ...