Belle & Sebastien: trama e cast del film in onda stasera 10 aprile su Canale 5

stasera su Canale 5 va in onda Belle & Sebastien: trama e cast della pellicola diretta da Nicolas Vanier. 

stasera su Canale 5, in prima serata, va in onda Belle & Sebastien. È il primo di una serie di tre film, tratti dai romanzi di Cécile Aubry, la pellicola è stata diretta da Nicolas Vanier, la sceneggiatura è di Juliette Sales, Fabien Suarez e dello stesso regista.

Belle & Sebastien: trama

Durante la Seconda guerra mondiale nei pressi di un piccolo villaggio delle Alpi francesi, vive Sebastien, un bambino orfano di sei anni. Un giorno il piccolo incontra Belle, un cane pastore dei Pirenei di colore bianco, che viene considerato una bestia feroce dagli abitanti del villaggio. Tra i due nasce un'amicizia speciale che li porterà ad affrontare insieme molte avventure.

