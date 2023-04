Belle & Sebastien, Orgoglio e pregiudizio o Anna? La tv del 10 aprile (Di lunedì 10 aprile 2023) Per la prima serata in tv, lunedì 10 aprile su RaiUno alle 20.30 andrà in onda una nuova puntata di “Soliti Ignoti – Il Ritorno”, condotto da Amadeus. Dal Teatro delle Vittorie, 8 ”Ignoti”, con le relative ”identità nascoste”. La coppia di concorrenti dovrà abbinarli correttamente e potrà aggiudicarsi il montepremi con il gioco finale del ”parente misterioso”. A seguire, alle 21.45 verrà proposto “Sanremo 2023 – Tra palco e realtà”. Un docufilm che racconta le emozioni più segrete e inedite del Festival Di Sanremo. A guidarci in questo appassionante backstage sarà un inviato “molto speciale”: Gianni Morandi. Le telecamere Rai hanno curiosato tra le quinte del Teatro Ariston per raccontare il lavoro di chi costruisce lo spettacolo. Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. Spazio all’attualità e ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 10 aprile 2023) Per la prima serata in tv, lunedì 10su RaiUno alle 20.30 andrà in onda una nuova puntata di “Soliti Ignoti – Il Ritorno”, condotto da Amadeus. Dal Teatro delle Vittorie, 8 ”Ignoti”, con le relative ”identità nascoste”. La coppia di concorrenti dovrà abbinarli correttamente e potrà aggiudicarsi il montepremi con il gioco finale del ”parente misterioso”. A seguire, alle 21.45 verrà proposto “Sanremo 2023 – Tra palco e realtà”. Un docufilm che racconta le emozioni più segrete e inedite del Festival Di Sanremo. A guidarci in questo appassionante backstage sarà un inviato “molto speciale”: Gianni Morandi. Le telecamere Rai hanno curiosato tra le quinte del Teatro Ariston per raccontare il lavoro di chi costruisce lo spettacolo. Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Report”, il programma d’inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. Spazio all’attualità e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Una delle canzoni più belle di Sanremo. Una delle voci più belle della musica italiana #Arisa #LaNotte #Amici22 - gippu1 : #LazioJuventus una delle partite più belle del 2022-2023. Per la SECONDA volta nel dopoguerra, la Lazio vince in ca… - AlessioPiana130 : Lo stesso sdegno per le citofonate a Leclerc (condannabili, ovviamente) perché non l'ho visto per minacce di morte,… - monellovagabon1 : AAA. Se avete il tempo di litigare su twitter, non state passando delle belle feste. #sapevatelo - RoxGinny64 : RT @Spes89903: #opzionedonna non è nell'uovo di Pasqua come le belle sorprese. La sua soppressione, al contrario, è un gesto di scorrettezz… -