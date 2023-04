Belle & Sebastien è tratto da una storia realmente accaduta? (Di lunedì 10 aprile 2023) Belle & Sebastien è il titolo di un romanzo scritto da un’autrice francese che poi ha ispirato prima una serie TV nel 1953, poi un’altra serie, questa volta proprio un cartone animato, nel 1980, e poi una trilogia di film che sono stati realizzati dal 2014 al 2018. Va detto che Belle sarebbe il nome del cane che inizialmente sembrava difficile da addomesticare, ma che in realtà riesce a stringere anche facilmente amicizia con un bambino di nome Sebastien. È proprio quest’ultimo a intuire che comunque non è stato il cane in questione a uccidere alcune pecore, visto che sono stati dei lupi. Piano piano ecco che comunque tutto diventa sempre più magico tra i due e appunto la loro amicizia diventa sempre più stretta e importante. La storia in questione comunque sarebbe vera o ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 10 aprile 2023)è il titolo di un romanzo scritto da un’autrice francese che poi ha ispirato prima una serie TV nel 1953, poi un’altra serie, questa volta proprio un cartone animato, nel 1980, e poi una trilogia di film che sono stati realizzati dal 2014 al 2018. Va detto chesarebbe il nome del cane che inizialmente sembrava difficile da addomesticare, ma che in realtà riesce a stringere anche facilmente amicizia con un bambino di nome. È proprio quest’ultimo a intuire che comunque non è stato il cane in questione a uccidere alcune pecore, visto che sono stati dei lupi. Piano piano ecco che comunque tutto diventa sempre più magico tra i due e appunto la loro amicizia diventa sempre più stretta e importante. Lain questione comunque sarebbe vera o ...

