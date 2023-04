Beatles | 53 anni fa l’ineguagliabile band annunciava lo scioglimento

(Di lunedì 10 aprile 2023) Mai nessuno al mondo fu in grado di riscuotere un successo come il loro, isono rimasti nella storia per aver rivoluzionato la musica. La loro fama fu talmente immensa da avere un nome tutto suo, la beatlemania, e per questo motivo la stampa li ribattezzò come i Fab Four, i fantastici quattro. Come spesso accade nel panorama musicale però, all’interno dellead un certo punto l’armonia cessa di esistere. Inon furono da meno, e fu così che il 10 aprile 1970 Paul McCartney ne annunciò lo. Le speculazioni sulla fine deiSi è a lungo discusso, e si continua tuttora a discutere, su quali siano le cause che abbiano portato iallo. Quando questa tematica salta fuori c’è un nome in particolare che risuona più ...

Il 10 aprile Don Short del Daily Mirror , in ogni caso, pubblica un titolo che farà storia: 'Paul is quitting the' . La notizia è talmente tragica che dalla redazione di CBS News commentano: ...

I Beatles, il jukebox, il drive in, i piano bar: sono tanti i simboli di un'epoca che viene sempre ricordata per quel sapore di rinascita e novità che sapeva trasmettere. Ma sarà stato veramente così